Комету Lemmon сфотографировали над Рязанской областью

Рязанцы сфотографировали комету C/2025 A6 Lemmon, которая сейчас находится близко к Земле и видна невооружённым взглядом.

В Спасском районе Рязанской области комету сфотографировала орнитолог Елена Фионина. Микро-таймлапс с кометой публикует группа «RZNASTRO | Раздаём космос» соцсети «ВКонтакте». В Касимове комету запечатлел фотограф Владимир Колосов.

Четыре дня назад комета C/2025 A6 Lemmon располагалась значительно восточнее, в созвездии Волопаса, а теперь сместилась влево и находится прямо под Северной короной. В последующие дни она будет перемещаться еще больше к западу.

Комета Lemmon будет видна в нашей полосе вплоть до первых чисел ноября, а максимальный блеск ее достигнет 27 октября.