В Ивделе нашли обезглавленное тело женщины с немецкой монетой 1939 года

В Ивделе Свердловской области 16 октября рабочие обнаружили тело женщины без головы, скелет которой был привязан к дереву в лесном массиве рядом с железнодорожным перегоном Улымсос-Оус, в 59 километрах от города. Об этом пишет URA.ru.

По информации источников, женщина могла приехать в город незадолго до трагедии, так как в списках пропавших без вести в Ивделе и близлежащем Оусе за последний год совпадений с найденной отсутствует. Возможно, родственники не сообщали о её исчезновении в полицию.

Рядом с телом нашли несколько личных вещей: два кошелька (в одном из них – немецкая монета номиналом пять рейхсмарок 1939 года), раскладной стул, продукты, зажигалку для газовой плиты и круглые очки. На скелете были пуховик, брюки, берцы и свитер — по одной из версий, женщина могла увлекаться нумизматикой. Тело было частично объедено животными, а веревка, которой оно было привязано, была профессионально завязана.

Силовые структуры продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, уделяя особое внимание идентификации погибшей, что является ключом к раскрытию этой загадочной трагедии.