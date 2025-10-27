Оренбуржец жестоко убил учительницу и пытался инсценировать ДТП

Житель Бугуруслана жестоко убил учительницу физкультуры гимназии №1 Марину Садыкову и пытался инсценировать аварию, пишет SHOT.

По предварительной версии, женщина садилась в свою машину на одной из улиц. В этот момент на нее набросился 42-летний мужчина, затолкал в салон и начал душить.

«Затем психопат угнал машину вместе с ней и инсценировал аварию», — говорится в публикации.

Однако его замысел был вскрыт сотрудниками полиции, которые выяснили, что смерть педагога не связана с ДТП. Вскоре злоумышленника задержали возле его дома.

Вероятно, мужчина состоит на психиатрическом учете. Он был знаком с погибшей, они проживали в соседних домах.