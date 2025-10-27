Понедельник, 27 октября, 2025
Госавтоинспекция дала важные рекомендации рязанским водителям

Алексей Самохин
Изображение от Dragana_Gordic на Freepik

В Рязанской области по ночам уже фиксируются первые заморозки. По данным регионального управления Госавтоинспекции, это верный сигнал для автомобилистов — пора отправляться на станции техобслуживания и менять летнюю резину на зимнюю.

Как напоминают в ведомстве, оптимальный момент — когда среднесуточная температура держится на уровне около +5…+7 °C. При таких показателях ночью, а порой и утром, столбик термометра нередко опускается к нулю и ниже, что делает дороги скользкими и опасными.

Своевременная смена шин обеспечивает автомобилю надежное сцепление с дорогой и помогает водителю сохранять контроль даже при неожиданном гололеде. Это простое действие снижает риск аварий и помогает защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует не откладывать визит на СТО. Переобувка занимает совсем немного времени, но способна существенно повысить безопасность на дороге в осенне-зимний период.

