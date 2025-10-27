Понедельник, 27 октября, 2025
Денис Боков вручил медаль «За отвагу» ветерану СВО Петру Рябову

Анастасия Мериакри

Первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков вручил медаль «За отвагу» ветерану СВО, участнику областного проекта «ГЕРОИ62» Петру Рябову.

Торжественная церемония награждения прошла в рамках открытия турнира по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященному памяти уроженца г. Рязани, Мастера спорта России, кавалера ордена Мужества А.А. Тарасюка, погибшего при исполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике.

Соревнования состоялись в Академии единоборств г. Рязани. Приветствуя от имени Губернатора Павла Малкова его участников, первый заместитель Председателя областного Правительства Денис Боков подчеркнул: «Это не просто турнир. Это дань памяти Александру Александровичу Тарасюку, который погиб, отстаивая честь и независимость нашей страны. Сегодня мы вспоминаем всех защитников Отечества, сложивших свои головы на полях сражений, а также благодарим тех, кто сейчас защищает интересы России в зоне СВО».

В рамках церемонии Денис Боков вручил медаль «За отвагу» члену Ассоциации ветеранов СВО Рязанской области, участнику областной кадровой программы «ГЕРОИ62» Петру Рябову.

За победу в турнире боролись свыше 300 спортсменов из 12 регионов России и Республики Беларусь. По итогам соревнований рязанские спортсмены вошли в число лучших в четырех возрастных категориях. Среди участников 12-13 лет отличились воспитанники спортшкол «Евпатий Коловрат» из г. Спасск-Рязанского и «Динамо» г. Касимова. В возрастной категории 14-15 лет лидером стал воспитанник СК «Гранит» г. Рязани. Среди участников 16-17 лет в число победителей вошли представители «Борцовского клуба 62» и СШ «Олимпиец» областного центра. Больше всего призовых мест – в возрастной категории старше 18 лет: награды завоевали представители СШ «Евпатий Коловрат» (г. Спасск-Рязанский), а также рязанских СШ «Олимпиец», КСЕ «Торпеда», СК «Марс», клуба «Атрон» и Академии ФСИН России.

