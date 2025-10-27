Понедельник, 27 октября, 2025
Определились все финалисты девятого сезона шоу «Ты супер!» на НТВ

Алексей Самохин

В воскресенье, 26 октября, в эфире телеканала НТВ завершился отбор финалистов девятого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» (12+) для детей, оставшихся без попечения родителей. По традиции ребят приходят поддержать именитые артисты: в этот раз юных конкурсантов подбадривали юморист и ведущий Зураб Матуа и ведущий шоу «Маска» и «Шоу Аватар» Вячеслав Макаров. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В полуфинале, куда 10-летний Умар Альтгаузен из Краснодара прошёл по решению Вадима Такменёва, юный артист исполнил композицию Владимира Преснякова «Зурбаган». Стас Ярушин отметил, что нужно иметь огромную смелось, чтобы взять такую сложную песню, и посоветовал продолжать заниматься музыкой, с чем согласился и Игорь Крутой. После маэстро подарил юному конкурсанту пластинки с песнями Майкла Джексона, о которых мальчик давно мечтал. Алсу же похвалила тембр голоса Умара: «У тебя есть очень красивая краска в голосе. Если ты будешь заниматься, то всё у тебя будет классно!»

Поскольку Умар очень любит «Шоу Аватар», поддержать его пришёл юморист и ведущий Зураб Матуа, который стал финалистом третьего сезона шоу в цифровом образе Домовёнка. Артист похвалил выступление мальчика и вручил ему подарок, а после они дуэтом исполнили песню «Домовой», с которой Умар выступал в отборочном туре.

17-летняя Николь Джергения из Абхазии в отборочном туре исполнила композицию Полины Гагариной «Драмы больше нет» и прошла в следующий этап по решению Игоря Крутого. В полуфинале Николь вышла на сцену с композицией Try певицы Pink и вновь покорила всех членов жюри. Игорь Крутой восхитился выступлением: «Всё органично, гармонично, правильно выбрана песня! Мне всё нравится!», с чем согласился и Стас Ярушин, добавив, что участнице нужно стать более уверенной на сцене, и тогда всё будет идеально. Диана Арбенина отметила, что песня очень подходит Николь по стилю, а Алсу восхитилась вокалом конкурсантки и посоветовала развивать свою энергетику, чтобы добиться более яркого звучания.

Поддержать Николь пришёл телеведущий Вячеслав Макаров. Он вручил участнице подарок и добавил: «Так важно, когда творческого человека поддерживают в начале пути. И я думаю, что сегодняшняя точка станет переломной в твоей жизни, потому что на тебя сейчас смотрят миллионы телезрителей и мастодонты нашего шоу-бизнеса». После Вячеслав с Николь дуэтом исполнили песню Try и зажгли весь зал.

«Ты супер!» помогает не только осуществить главную мечту ребят – выступать на большой сцене, но и найти любящую семью, а также вновь встретиться с родственниками. Так, к Веронике Богдановой из Республики Татарстан приехала её родная сестра. Они долгое время не виделись, поэтому встреча оказалась особенно эмоциональной.

В конце выпуска члены жюри назвали имена последней четвёрки финалистов девятого сезона, ими стали: Дарина Мигаль из Республики Крым, Николь Джергения из Абхазии, Матвей Палаткин из Вологды и Арина Ковтун из Новосибирска.

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ, международным информационным агентством и радио Sputnik.

Производством проекта занимаются компания «ВайТ Медиа» и студия «Центральное телевидение».

