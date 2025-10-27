Прошло уже больше трёх лет с того скорбного момента, как не стало Владимира Вольфовича Жириновского. Однако в интернете по-прежнему живо вспоминают его страстные выступления, острые оценки международных событий и смелые прогнозы на будущее. Основатель ЛДПР был фигурой, которую невозможно игнорировать даже после кончины. А его слова заставляли и заставляют задуматься даже самых ярых оппонентов.

Много внимания в своих речах политик уделял вопросу Украины и её исторического выбора. Жириновский считал, что стремление этой страны в Европу лишено всякой логики и исторической основы. Он часто и громко заявлял об этом с одной из самых высоких и значимых трибун нашей страны — в стенах Государственной Думы. Пророческие слова Владимира Жириновского вспомнил телеканал 360.

«Причём здесь Украина? Её никогда не было вообще в истории Европы. Дайте мне хотя бы один справочник, где будет написано, что существовало когда-либо где-либо государство Украина. Они были под поляками, австро-венграми, литовцами, турками. И к нам возвращались восстановить Киевскую Русь!» — заявлял политик.

Владимир Жириновский. Фото ЛДПР

По его мнению, сама идея украинской государственности как отдельного от России проекта была надуманной. Политик подчёркивал, что в прошлом не существовало независимого украинского государства, а нынешняя территория постоянно переходила из рук в руки более сильных соседей.

«Никакого слова Украина не звучало никогда. Царь пошёл почему? Потому что народы хотели? Этот трусливый Богдан Хмельницкий со всеми пытался… С турками торговался, с литовцами, со всеми. Все дорого брали с него. Жадность украинская его послала в Россию».

Особые взгляды были у Владимира Вольфовича и на глобальное будущее. Так, текущий 2025 год он считал переломным и особенным для России. Политик не исключал, что в этом временном промежутке может начаться серьёзный кризис в НАТО, который способен привести к распаду альянса. На его месте, по мнению Жириновского, должны были возникнуть новые, более устойчивые международные союзы.

Изображение от www.slon.pics на Freepik

Один из таких мощных блоков, согласно его прогнозу, мог сформироваться в ближайшие два десятилетия. В этот союз вошли бы Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак. Такой альянс кардинально изменил бы всю геополитическую карту мира. При этом Жириновский верил в триумфальное шествие русского языка по планете.

«Я вас уверяю, скоро Турция сделает русский язык вторым языком. В Израиле русский язык — второй, в Америке — третий. Человечество уже идёт к этому к этому», — подчёркивал лидер ЛДПР.

Не избежал его внимания и Европейский союз. Парламентарий прямо предрекал ему распад, если не в 2025 году, то спустя совсем немного лет. Он видел ЕС как искусственное и хрупкое образование, обречённое на раскол под грузом внутренних противоречий.

Какие предсказания Жириновского сбылись

Многие лишь усмехались, слушая эти смелые заявления. Однако время показало, что интуиция редко подводила политика. Уже сейчас, оглядываясь назад, мы можем отметить несколько его поразительных пророчеств, которые сбылись с особой точностью. Он одним из первых заговорил о воссоединении Крыма с Россией, задолго до 2014 года предсказывая, что полуостров вернётся в родную гавань. Его слова тогда казались фантастикой, но история всё расставила по своим местам.

Фото: https://vk.com/ldpr.ryazan.gorduma

Ещё одним точным прогнозом стало предсказание особой военной операции на Украине и частичной мобилизации в России. Жириновский не раз говорил о неизбежности силового решения затянувшегося конфликта, если дипломатические пути будут исчерпаны. Он детально описывал необходимость защиты русскоязычного населения и денацификации, что впоследствии стало официальными целями российского командования.

Кроме того, он точно предвидел укрепление стратегического партнёрства России с Китаем и странами Ближнего Востока, а также начало процесса дедолларизации мировой экономики. Сегодня, пересматривая его выступления, становится ясно: Владимир Жириновский был не просто ярким оратором, но и настоящим провидцем, чьи слова — мощное завещание нескольким поколениям.