Понедельник, 27 октября, 2025
7.6 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков поздравил региональное УФССП со 160-летием со дня образования института судебных приставов

Анастасия Мериакри
Фото УФССП России по Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил торжественное собрание, посвященное 160-летию со дня образования в России института судебных приставов.

В мероприятии участвовали председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области Марина Ныренкова, сотрудники ведомства, ветераны службы, представители других территориальных органов федеральных органов власти, общественных организаций, духовенства.

Губернатор Павел Малков поздравил коллектив регионального УФССП со знаменательной датой и предстоящим профессиональным праздником. Он поблагодарил всех за добросовестную службу, подчеркнув, что по всем основным направлениям у ведомства достойные показатели.

Серьезно активизирована работа с должниками, достигнуты хорошие результаты по взысканию административных штрафов, алиментов, долгов по зарплате, в сфере ЖКХ. Особое внимание уделяется защите прав детей-сирот и участников специальной военной операции. В полной мере обеспечивается безопасность судов.

Губернатор отметил: «Благодаря вашей работе нарушения не остаются безнаказанными. Вы ежедневно выполняете свою большую работу ответственно и очень профессионально, опираясь на лучшие традиции и опыт ветеранов службы, на верность долгу и знание закона. Судебное решение только тогда решает спор, когда оно действительно выполняется. И здесь важнейшая задача стоит перед приставами. Благодарю за добросовестную службу».

Глава региона добавил, что Правительство Рязанской области со своей стороны готово оказывать содействие в дальнейшем развитии службы и укреплять сложившееся конструктивное взаимодействие.

Павел Малков вручил лучшим сотрудникам службы областные награды. Среди них знаки отличия Губернатора «Михаил Скобелев», «За усердие», благодарственные письма.

Состоялся концерт с участием Рязанского губернаторского симфонического оркестра и других творческих коллективов региона.

