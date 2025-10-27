В Дубне разгорелся скандал из-за депутата, отругавшей недовольных жителей

Член Совета депутатов подмосковной Дубны Екатерина Аратова резко ответила местным жителям, недовольным благоустройством Чернореченского лесопарка, пишет телеграм-канал «Подмосква».
Утверждается, что на видео с ее участием парламентарий призывает тех, кому не нравятся планы по обустройству территории, «уехать в лес». При этом она использовала нецензурную лексику.
Она добавила, что «слила негатив», выразила свою позицию и ни о чем не желает.
В понедельник в городе должно пройти обсуждение судьбы Чернореченского леса.