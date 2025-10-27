Понедельник, 27 октября, 2025
В Дубне разгорелся скандал из-за депутата, отругавшей недовольных жителей

Никита Рязанцев
Член Совета депутатов подмосковной Дубны Екатерина Аратова резко ответила местным жителям, недовольным благоустройством Чернореченского лесопарка, пишет телеграм-канал «Подмосква».

Утверждается, что на видео с ее участием парламентарий призывает тех, кому не нравятся планы по обустройству территории, «уехать в лес». При этом она использовала нецензурную лексику.

«Ребят, мы живем в городе. Если вам очень нужна природа и не нужна цивилизация, (поезжайте. — Прим. Ред.) в лес. В любую деревню. Здесь минут двадцать в сторону Рыбинска — там деревень заброшенных (много. — Прим. Ред.)», — сказала Аратова.

Она добавила, что «слила негатив», выразила свою позицию и ни о чем не желает.

В понедельник в городе должно пройти обсуждение судьбы Чернореченского леса.

Последние новости

Исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначен Дмитрий Лощинин

На заседании Рязанской городской Думы депутаты приняли решение назначить временно исполняющим обязанности главы администрации города Рязани Дмитрия Лощинина

Определились все финалисты девятого сезона шоу «Ты супер!» на НТВ

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ, международным информационным агентством и радио Sputnik.

Умерла автор песен Булановой и Девятовой Ирина Севастьянова 

Причиной смерти Севастьяновой стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Коц объяснил, почему действия ВСУ в Покровске облегчают жизнь нашим парням 

Использовать для таких задач спецназ — это как забивать гвозди микроскопом

Госавтоинспекция дала важные рекомендации рязанским водителям

Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует не откладывать визит на СТО

В Рязани ликвидировали благотворительный фонд помощи участникам СВО

Основанием для обращения в суд стали неоднократные грубые нарушения фондом законодательства Российской Федерации. 

В Рязани лишили гражданства РФ уроженца Львова, осуждённого за педофилию

После отбытия наказания он будет депортирован из страны.

В Ивделе нашли обезглавленное тело женщины с немецкой монетой 1939 года

Возможно, родственники не сообщали о её исчезновении в полицию.

Курьера телефонных аферистов в Рязани приговорили к 5 годам колонии

Прокуратура подала иски о взыскании с осуждённого украденных денег в пользу потерпевших, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в суде.

На улице Почтовой в Рязани капитально ремонтируют фасады домов

С 5 октября подрядная организация ООО «СКД» проводит работы по капитальному ремонту фасадов домов №№ 62 и 65/104.

Оренбуржец жестоко убил учительницу и пытался инсценировать ДТП

Житель Бугуруслана жестоко убил учительницу физкультуры гимназии №1 Марину...

«ГЕРОИ62» проверили устранение недостатков во Дворце детского творчества

В рамках проекта «Народный контроль» активисты «ГЕРОИ62» провели повторную проверку Дворца детского творчества

Четыре человека пострадали в ДТП в Скопине

В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась обоим водителям, а также пассажирам — женщинам 36 и 48 лет.

В выходные дни полиция провела масштабные рейды в Рязани

В отделы полиции было доставлено свыше 100 человек, особенно тщательно патрулировали центральные улицы города, включая улицу Почтовую.

Рязанцам рассказали, что делать, если во время блокировки интернета недоступны сайты из «белого списка»

Часто вызывает вопросы отсутствие какой-либо информации о сроках отключения, а также то, что сеть не появляется и после снятия угрозы атаки вражеских беспилотников. 