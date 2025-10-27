Курьера телефонных аферистов в Рязани приговорили к 5 годам колонии

В Октябрьском районном суде Рязани завершено рассмотрение дела 29-летнего жителя Московской области, ранее судимого, обвинённого в трёх эпизодах мошенничества. Мужчина признан виновным по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ.

Следствие установило, что в ноябре—декабре 2024 года организованная группа совершала телефонные звонки пожилым жителям региона, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Аферисты сообщали о ДТП с участием родственников пенсионеров, требуя немедленной финансовой помощи для «решения вопроса». Обвиняемый играл роль курьера, забирая деньги, обманом выманенные у старшего поколения. Общая сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.

Суд, поддержав позицию прокурора, назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, прокуратура подала иски о взыскании с осуждённого украденных денег в пользу потерпевших, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в суде.

Читайте также: Мошенники используют новую схему с «ошибочными» переводами, чем она опасна