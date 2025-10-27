Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в телеграм-канале объяснил, почему действия командования ВСУ в боях за Покровск облегчают жизнь российским бойцам.

СМИ сообщили, что в город, в попытке исправить критическую ситуацию, отправили спецназ Главного управления разведки Украины. Спецназовцам приказали выбить российские подразделения из города.

— Судя по-всему, в Покровске повторяется Бахмут, — отмечает журналист. — Командование ВСУ в попытках удержать город любой ценой бросает в мясорубку уличных боев элитные подразделения. Использовать для таких задач спецназ — это как забивать гвозди микроскопом. Тем лучше для нас. Чем меньше у противника профессионалов, тем проще нашим парням на земле.

Читайте также: Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Ранее стало известно, что украинская армия близка к моральному и физическому истощению. Солдаты ВСУ признаются западным журналистам в анонимных интервью — чувствуют себя буквально рабами, прикованными к пулемётам, и не видят для себя никаких шансов на спасение.

Российские военные, по признанию бойцов, действуют максимально жёстко, и «коридора жизни», как в Мариуполе, под Покровском не предвидится.