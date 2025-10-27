В Рязани лишили гражданства РФ уроженца Львова, осуждённого за педофилию

В Рязанской области Управление по вопросам миграции УМВД России приняло решение о прекращении российского гражданства в отношении 57-летнего уроженца Львова, который получил паспорт РФ в 2014 году. Мужчина признан виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней падчерицы с 2010 по 2022 год и несовершеннолетней племянницы с 2012 по 2014 год, обе были младше 14 лет.

Преступник был изобличен в 2022 году после обращения родственников пострадавших в полицию. Суд признал его виновным по части 4 статьи 132 УК РФ и назначил наказание в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» от 28 апреля 2023 года мужчина был лишён российского гражданства. После отбытия наказания он будет депортирован из страны.