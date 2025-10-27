В Рязани благоустроили придомовую территорию на улице Кирпичный завод

В Рязани на улице Кирпичный завод завершено благоустройство придомовой территории. Об этом сообщили в городской администрации.

Первый заместитель главы муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы Антон Астафьев, депутаты областной Думы, представители городской администрации и жильцы дома №14 по улице Кирпичный завод участвовали в общественной приемке выполненных работ.

В ходе благоустройства на территории уложили новое асфальтовое покрытие, обновили бордюрный камень, сделали асфальтовую парковку, отремонтировали тротуары и подходы к подъездам. На все работы предоставляется гарантия на 5 лет.

Комиссия, проверявшая качество выполненных работ, не обнаружила существенных нарушений. Все работы выполнены в соответствии с установленными нормативами.