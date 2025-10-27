Понедельник, 27 октября, 2025
9.1 C
Рязань
Здоровье

Судмедэксперт Решетун: алкоголь раз в неделю вызывает необратимые изменения в мозге

Алексей Самохин

Употребление спиртного даже один раз в неделю может привести к гибели сосудов в головном мозге, предупреждает ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Пироговского Университета, судмедэксперт Алексей Решетун. По его словам, этиловый спирт оказывает прямое цитотоксическое воздействие на клетки мозга, вызывая их разрушение.

Алкоголь воздействует и на мягкие оболочки головного мозга, которые со временем превращаются в плотные, мутные образования. В такой среде сосуды просто схлопываются — им становится невозможно существовать. Это состояние называется арахнофиброз, при нем сосуды исчезают, хотя и не полностью. В результате мозг в этих участках испытывает постоянное кислородное голодание.

Эти процессы — типичный признак хронической алкогольной токсикации. Если человек пьёт регулярно, хотя бы раз в неделю, изменения уже начинаются. Главная опасность в том, что фиброз необратим — вернуть всё как было невозможно. Воздействие на мозг комплексное, и страдает не только он, но и весь организм в целом.

Процесс разрушения не быстрый, и человек успевает привыкнуть к изменениям. Он может даже не осознавать, что с ним происходит. Но если бы он вспомнил себя, например, десять лет назад, то сразу бы понял: это уже совсем другой человек. Проблемы могут проявляться в виде нарушений реакции, сна, памяти и поведения.

Решетун подчеркивает: даже умеренное употребление алкоголя несёт серьёзные риски для здоровья. Воздействие на мозг накапливается, а последствия могут быть необратимыми. Лучше всего — не допускать регулярного употребления спиртного, чтобы сохранить ясность ума и здоровье на долгие годы.

Самые читаемые материалы

Новости России

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Новости России

Бывший боец ЧВК «Вагнер» увидел сигнал в военной форме Путина

Президент Владимир Путин неслучайно появился на совещании с главой...
Новости России

Магнитная буря продолжительностью в неделю обрушилась на Землю

С 25 по 31 октября на Землю обрушилась мощная магнитная буря, способная продлиться до недели.
Новости России

Ушел из жизни актер Геннадий Назаров спустя полгода после смерти жены

В воскресенье в возрасте 58 лет умер актер Геннадий...
Новости России

Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление.

Последние новости

На улице Почтовой в Рязани капитально ремонтируют фасады домов

С 5 октября подрядная организация ООО «СКД» проводит работы по капитальному ремонту фасадов домов №№ 62 и 65/104.

Оренбуржец жестоко убил учительницу и пытался инсценировать ДТП

Житель Бугуруслана жестоко убил учительницу физкультуры гимназии №1 Марину...

«ГЕРОИ62» проверили устранение недостатков во Дворце детского творчества

В рамках проекта «Народный контроль» активисты «ГЕРОИ62» провели повторную проверку Дворца детского творчества

Четыре человека пострадали в ДТП в Скопине

В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась обоим водителям, а также пассажирам — женщинам 36 и 48 лет.

В выходные дни полиция провела масштабные рейды в Рязани

В отделы полиции было доставлено свыше 100 человек, особенно тщательно патрулировали центральные улицы города, включая улицу Почтовую.

Рязанцам рассказали, что делать, если во время блокировки интернета недоступны сайты из «белого списка»

Часто вызывает вопросы отсутствие какой-либо информации о сроках отключения, а также то, что сеть не появляется и после снятия угрозы атаки вражеских беспилотников. 

Украинская армия массово бежит с фронта, российские бойцы ни с кем не цацкаются

Российские военные, по признанию бойцов, действуют максимально жёстко, и «коридора жизни», как в Мариуполе, под Покровском не предвидится.

Дождливая неделя ожидает рязанцев в конце октября

В Рязани на неделе с 27 октября по 2 ноября ожидаются дожди и понижение температуры. К выходным осадки прекратятся, а воздух начнёт заметно остывать.

Рязань примет Межрегиональный просветительский проект «Космические дни в регионах России»

Регион станет площадкой открытого диалога о человеке, космосе и будущем, местом встречи космонавтов, популяризаторов космонавтики и философии русского космизма

Рязанцы снова жалуются на невыносимую вонь в городе

Жители города предполагают, что причиной запаха являются выбросы с промышленных предприятий.

193 украинских дрона сбиты за одну ночь над Россией

Наибольший натиск пришелся на Брянскую область — здесь дежурными средствами ПВО были сбиты 47 дронов за несколько часов.

Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление.

Россияне объяснили, почему стали отказываться от отдыха в Белоруссии

Туристы из России стали реже ездить отдыхать в Белоруссию,...

Дочь Усольцева впервые высказалась об исчезновении семьи

Старшая дочь Сергея Усольцева Светлана Вершинина впервые прокомментировала «АиФ»...

Воровавшими россиянок в Мьянму оказались украинцы и уроженцы Средней Азии

Среди работорговцев, заманивающих россиянок в скам-центры в Мьянме и...