Судмедэксперт Решетун: алкоголь раз в неделю вызывает необратимые изменения в мозге

Употребление спиртного даже один раз в неделю может привести к гибели сосудов в головном мозге, предупреждает ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Пироговского Университета, судмедэксперт Алексей Решетун. По его словам, этиловый спирт оказывает прямое цитотоксическое воздействие на клетки мозга, вызывая их разрушение.

Алкоголь воздействует и на мягкие оболочки головного мозга, которые со временем превращаются в плотные, мутные образования. В такой среде сосуды просто схлопываются — им становится невозможно существовать. Это состояние называется арахнофиброз, при нем сосуды исчезают, хотя и не полностью. В результате мозг в этих участках испытывает постоянное кислородное голодание.

Эти процессы — типичный признак хронической алкогольной токсикации. Если человек пьёт регулярно, хотя бы раз в неделю, изменения уже начинаются. Главная опасность в том, что фиброз необратим — вернуть всё как было невозможно. Воздействие на мозг комплексное, и страдает не только он, но и весь организм в целом.

Процесс разрушения не быстрый, и человек успевает привыкнуть к изменениям. Он может даже не осознавать, что с ним происходит. Но если бы он вспомнил себя, например, десять лет назад, то сразу бы понял: это уже совсем другой человек. Проблемы могут проявляться в виде нарушений реакции, сна, памяти и поведения.

Решетун подчеркивает: даже умеренное употребление алкоголя несёт серьёзные риски для здоровья. Воздействие на мозг накапливается, а последствия могут быть необратимыми. Лучше всего — не допускать регулярного употребления спиртного, чтобы сохранить ясность ума и здоровье на долгие годы.