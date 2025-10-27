Дождливая неделя ожидает рязанцев в конце октября

В Рязани начинается дождливая неделя. С понедельника, 27 октября, регион накроет плотная облачность, местами ожидаются кратковременные осадки. Дневная температура в начале недели составит около +10 °C, ночами — до +4 °C.

Во вторник и среду погода существенно не изменится — синоптики прогнозируют пасмурное небо и небольшие дожди. Вероятность осадков в эти дни достигнет 70–77 %. Давление будет колебаться в пределах 734–741 мм рт. ст., ветер слабый — не более 3–5 м/с.

К четвергу и пятнице сохранятся осадки, местами умеренные. Днём воздух прогреется до +8…+10 °C, ночью — около +4 °C. К концу рабочей недели атмосферное давление начнёт расти и достигнет 748 мм рт. ст., что укажет на постепенную стабилизацию погоды.

Ближе к выходным осадки прекратятся.

В субботу, 1 ноября, и воскресенье, 2 ноября, в Рязани ожидается переменная облачность и сухая погода. Ветер станет слабее, а давление вырастет до 754 мм рт. ст. Температура днём снизится до +7 °C, а к ночи столбики термометров опустятся до +1 °C.

Метеорологи отмечают, что начало ноября принесёт заметное похолодание — максимальные значения не превысят +3 °C. Это сигнал к тому, что стоит подготовиться к переходу на зимний сезон: проверить отопление и переобуть автомобиль.

