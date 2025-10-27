Дочь Усольцева впервые высказалась об исчезновении семьи

Старшая дочь Сергея Усольцева Светлана Вершинина впервые прокомментировала «АиФ» исчезновение семьи в Красноярском крае.

Собеседница издания категорически не согласилась с версий про побег родственников.

«Версия о побеге — это всего лишь сплетни и слухи», — приводятся слова Вершининой.

При этом она отказалась от других комментариев.

Автор публикации обратил внимание, что женщина ранее не комментировала ситуацию, не разместила ориентировку в соцсетях и не была замечена на месте поисков.

В конце сентября Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь отправились в однодневный поход в Кутурчинское Белогорье, больше их никто не видел.