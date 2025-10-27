Дочь Усольцева впервые высказалась об исчезновении семьи

Старшая дочь Сергея Усольцева Светлана Вершинина впервые прокомментировала «АиФ» исчезновение семьи в Красноярском крае.
Собеседница издания категорически не согласилась с версий про побег родственников.
При этом она отказалась от других комментариев.
Автор публикации обратил внимание, что женщина ранее не комментировала ситуацию, не разместила ориентировку в соцсетях и не была замечена на месте поисков.
В конце сентября Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь отправились в однодневный поход в Кутурчинское Белогорье, больше их никто не видел.