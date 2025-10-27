Воровавшими россиянок в Мьянму оказались украинцы и уроженцы Средней Азии

Среди работорговцев, заманивающих россиянок в скам-центры в Мьянме и Камбодже под предлогом работы моделями, оказались уроженцы Украины и Средней Азии, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, один из злоумышленников — Нематулло Абдуллоев, промышлявший под псевдонимом Nour.

«Пострадавшая отметила, что ее в скам-центры заманила вербовщица-украинка Карина Шрамко, которая состоит в группе под руководством Абдуллоева», — говорится в публикации.

Модели рассказали, что уроженка Луцка заманивала их большими деньгами. Одна из пострадавших уточнила, что преступники охотятся именно на девушек из России.

Среди жертв группировки россиянка Дашима Очирнимаева, которую удалось спасти, а также уроженка Белоруссии Вера Кравцова, она погибла.