Воровавшими россиянок в Мьянму оказались украинцы и уроженцы Средней Азии

Среди работорговцев, заманивающих россиянок в скам-центры в Мьянме и Камбодже под предлогом работы моделями, оказались уроженцы Украины и Средней Азии, сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, один из злоумышленников — Нематулло Абдуллоев, промышлявший под псевдонимом Nour.
Модели рассказали, что уроженка Луцка заманивала их большими деньгами. Одна из пострадавших уточнила, что преступники охотятся именно на девушек из России.
Среди жертв группировки россиянка Дашима Очирнимаева, которую удалось спасти, а также уроженка Белоруссии Вера Кравцова, она погибла.