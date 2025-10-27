Понедельник, 27 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Рязань примет Межрегиональный просветительский проект «Космические дни в регионах России»

Алексей Самохин

30, 31 октября и 1 ноября Рязань и Рязанская область примут Межрегиональный просветительский проект «Космические дни в регионах России». Об этом РИА 7info сообщили организаторы мероприятия. 

Рязанская земля на космической карте России занимает особое место, являясь колыбелью отечественной космонавтики, связанной с именами родоначальника русского космизма Н.Ф. Фёдорова и основоположника космонавтики и ракетостроения К.Э. Циолковского, в честь 168-летия со дня рождения которого в эти дни состоится VIII Межрегиональная научно-практическая конференция «Наследие К.Э. Циолковского и современность». 

Регион станет площадкой открытого диалога о человеке, космосе и будущем, местом встречи космонавтов, популяризаторов космонавтики и философии русского космизма, педагогов и просветителей, творческих людей, вдохновленных космосом, тех, кто готов поделиться своим вдохновением с подрастающим поколением. 

30 октября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького с 10:30 начнется регистрация участников события и работа выставочного пространства, где будут представлены экспонаты, посвященные рязанскому космонавту В.В. Аксенову и предметы выставки декоративно-прикладного творчества и живописи «Космос вдохновляет». В том числе перед гостями «космических дней» впервые предстанут работы кружевниц Москвы, Ленинградской области и Рязани на космическую тему.

В 11:00 начнется пленарное заседание конференции, в котором примут участие лётчик-космонавт РФ, Герой Российской Федерации Алексей Николаевич Овчинин, правнуки К.Э. Циолковского – заслуженный работник культуры РФ Елена Алексеевна Тимошенкова и главный специалист РКК «Энергия» Сергей Николаевич Самбуров, заслуженный работник культуры РФ, племянница и крестница Ю.А. Гагарина Тамара Дмитриевна Филатова и другие гости. К собравшимся с видеоприветствием с борта Международной космической станции обратятся космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов.

В 11:50 за круглым столом соберутся участницы встречи «Космос объединяет» – представительницы Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Рязанской и Московской областей с участием космонавта Алексея Овчинина и Светланы Овчининой – председателя отделения «Союз женщин России» ЗАТО г.о. Звёздный городок Московской области, супруги космонавта.

В 12:45 события переместятся на площадку Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета (бывшая гимназия № 1, где в 1879 году К.Э. Циолковский сдавал экзамены на звание учителя математики), где пройдет встреча студентов рязанских вузов с лётчиком-космонавтом РФ, Героем Российской Федерации А.Н. Овчининым и правнуками К.Э. Циолковского. Гости посетят именную аудиторию К.Э. Циолковского. С 14:00 здесь начнут работать секции VIII Межрегиональной научно-практической конференции «Наследие К.Э. Циолковского и современность». С научными докладами выступят участники из Москвы, Тамбова, Рязани и Рязанской области, Гагарина Смоленской области, Боровска Калужской области и других.

Параллельно с работой конференции в СОШ №76 имени Н.Н. Чумаковой в 14:15 начнутся мероприятия с участием школьников Рязани. В фойе будет работать тематическая выставка «Космос вдохновляет» технического, декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. 

В актовом зале школы в 14:30 состоится торжественное открытие Космических дней с участием лётчика-космонавта РФ, Героя РФ А.Н. Овчинина, правнучки К.Э. Циолковского Е.А. Тимошенковой, племянницы и крестницы Ю.А. Гагарина Т.Д. Филатовой и других гостей. Познавательная программа о космонавтике будет сочетаться с выступлениями детских творческих коллективов Рязани и гостей – заслуженного артиста РФ, автора песен «Космонавты» и «Гагаринский вальс» Владимира Михайлова и лауреата Всероссийских конкурсов, супруги космонавта Алексея Овчинина Светланы Овчининой, которая приготовила для рязанцев специальный творческий подарок.  

Завершит программу первого дня лекторий «Есенин и русский космизм», приуроченный к 130-летию со дня рождения великого русского поэта, уроженца Рязанской земли. В 17:00 он пройдет на площадке Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина, которую посетят семья космонавта Алексея Овчинина, исполнительный директор Ассоциации музеев космонавтики России Александр Сергеевич Марусев и ведущие специалисты России в области русского космизма и творчества С.А. Есенина, сотрудники Института мировой литературы им. Горького Российской академии наук (РАН), доктор филологических наук Анастасия Георгиевна Гачева и кандидат филологических наук Максим Владимирович Скороходов, который представит проекты и издания Есенинской группы ИМЛИ РАН. Украсят программу выставка работ рязанского художника, члена Союза художников России Максимильяна Преснякова, работы кружевниц и творческие номера артистов.

Библиотека № 180 им. Н.Ф. Фёдорова ГБУК г. Москвы «Мосразвитие» представит книгу «“Философия общего дела” Н.Ф. Фёдорова и Фёдоровиана XX-XXI вв.» и преподнесет ее в дар РОУНБ, библиотеке им. Есенина и библиотеке рязанского Политеха.

31 октября участники и почетные гости космических дней отправятся на родину К.Э. Циолковского в с. Ижевское Рязанской области, где состоится возложение цветов к памятнику родоначальника космонавтики, экскурсия по Музею К.Э. Циолковского и открытие выставки, посвященной выдающемуся рязанскому педагогу, доктору технических наук, профессору, основателю и организатору научных исследований в области спутниковой астрономии Василию Ивановичу Курышеву. Старший научный сотрудник Дома-музея А.Л. Чижевского в Калуге Людмила Морозова представит выставку из фондов Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Это серия акварельных работ Александра Леонидовича Чижевского – ученого, биофизика, одного из основоположников космического естествознания и космической экологии.

Гости музея примут участие в чествовании почетных членов Попечительского совета Благотворительного фонда «Наследие К.Э. Циолковского и современность».    Участники посетят дом, в котором родился основоположник космической науки, и Ижевскую среднюю общеобразовательную школу имени К.Э. Циолковского, где пройдет встреча учащихся Спасского района с почетными гостями и экскурсия в школьной обсерватории.

1 ноября 2025 года, в 12:00, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького в честь первого космонавта планеты Земля Ю.А. Гагарина начнется VII Всероссийский Гагаринский бал. Пары кадет, курсантов, участников клубов исторического бального танца из Рязани, Москвы и Московской области закружат в вальсе, как когда-то танцевали в офицерском клубе курсант Оренбургского военно-авиационного училища Юрий Гагарин и молоденькая телеграфистка Валентина Горячева. Участников бала будет приветствовать лётчик-космонавт РФ, Герой РФ Алексей Овчинин и его супруга Светлана Овчинина.

Первым танцем бала станет «Гагаринский вальс». Участники бала станцуют его под одноименную песню, специально написанную поэтом В. Матвеевым и композитором В. Михайловым.

Танцмейстер бала Владимир Геращенко – балетмейстер-педагог, хореограф высшей категории, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель студии исторического бального танца » Падеграс» ЦМД » Таганка» г. Москва.

Во время бала будет работать ретро-фотозона и выставка книг РОУНБ о Ю.А. Гагарине и космонавтике.

Межрегиональная просветительская программа «Космические дни на Рязанской земле» разработана совместно АНО «Центр популяризации космонавтики “Космос вдохновляет”» и Музеем К.Э. Циолковского в с. Ижевское Рязанской области при поддержке Государственной корпорации «Роскосмос», Ассоциации музеев космонавтики России, Института мировой литературы им. Горького РАН, Библиотеки № 180 им. Н.Ф. Фёдорова ГБУК г. Москвы «Мосразвитие», в сотрудничестве с Министерством культуры Рязанской области, Администрацией г. Рязани и Спасского муниципального района Рязанской области.

Возрастное ограничение: 6+.

