Рязанцы снова жалуются на невыносимую вонь в городе

Жители Рязани продолжают жаловаться в социальных сетях на сильный химический запах в городе. В воскресенье, 26 октября, сообщения о невыносимой вони появились в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Жители города предполагают, что причиной запаха являются выбросы с промышленных предприятий.

Сильные запахи ощущали жители Горрощи, Дашково-Песочни, других районов города.

— Как спасаться от ужасной ВОНИ и что делать, когда першит в горле от таких запахов? Невозможно дышать ночью в Недостоево! — пишет Екатерина.

— В Песочне химический запах. Из этого города только переезжать, для жизни он непригоден, — заявляет Юлия.

В комментариях телеграм-канала есть ответы от министерства природопользования Рязанской области. 24 октября было такое сообщение:

«Наш стационарный пост в мкр. Дашково-Песочня сегодня выявил превышения ПДК сероводорода. Информацию мы передали в контрольно-надзорные органы для принятия мер. Наша передвижная экологическая лаборатория также сегодня проводит исследования атмосферного воздуха в мкр. Дашково-Песочня».