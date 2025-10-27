Россияне объяснили, почему стали отказываться от отдыха в Белоруссии

Туристы из России стали реже ездить отдыхать в Белоруссию, предпочитая другие направления, заявила АБН24 эксперт Лара Ковалькова.
По ее словам, поездки в соседнюю страну перестали быть экономически выгодными, как это было ранее. Это связано с ростом цен на авиабилеты и номеров в отелях Минска.
Собеседница издания добавила, что многие отдыхающие воспринимают поездки в Белоруссию как одноразовые.
Так, стандартная программа ограничивается прогулками по Минску и посещением Мирского и Несвижского замков.