Россияне объяснили, почему стали отказываться от отдыха в Белоруссии

Туристы из России стали реже ездить отдыхать в Белоруссию, предпочитая другие направления, заявила АБН24 эксперт Лара Ковалькова.

По ее словам, поездки в соседнюю страну перестали быть экономически выгодными, как это было ранее. Это связано с ростом цен на авиабилеты и номеров в отелях Минска.

«Для пляжного отдыха россияне массово едут в Крым и Сочи. Инфраструктура там активно развивается, море свое, родное, логистика проще», — пояснила Ковалькова.

Собеседница издания добавила, что многие отдыхающие воспринимают поездки в Белоруссию как одноразовые.

Так, стандартная программа ограничивается прогулками по Минску и посещением Мирского и Несвижского замков.