Россияне объяснили, почему стали отказываться от отдыха в Белоруссии

Никита Рязанцев
Фото с сайта PxHere

Туристы из России стали реже ездить отдыхать в Белоруссию, предпочитая другие направления, заявила АБН24 эксперт Лара Ковалькова. 

По ее словам, поездки в соседнюю страну перестали быть экономически выгодными, как это было ранее. Это связано с ростом цен на авиабилеты и номеров в отелях Минска.

«Для пляжного отдыха россияне массово едут в Крым и Сочи. Инфраструктура там активно развивается, море свое, родное, логистика проще», — пояснила Ковалькова.

Собеседница издания добавила, что многие отдыхающие воспринимают поездки в Белоруссию как одноразовые.

Так, стандартная программа ограничивается прогулками по Минску и посещением Мирского и Несвижского замков.

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Бывший боец ЧВК «Вагнер» увидел сигнал в военной форме Путина

Президент Владимир Путин неслучайно появился на совещании с главой...
Ушел из жизни актер Геннадий Назаров спустя полгода после смерти жены

В воскресенье в возрасте 58 лет умер актер Геннадий...
Жириновский предсказал создание «Хьюстонского проекта» — губительного плана США по России

Политик-провидец при жизни озвучил главную цель американской политики по отношению к нашей стране.
Умерли сразу два известных губернатора времен Ельцина

В августе ушли из жизни бывшие губернаторы Смоленской и...

Последние новости

Дождливая неделя ожидает рязанцев в конце октября

В Рязани на неделе с 27 октября по 2 ноября ожидаются дожди и понижение температуры. К выходным осадки прекратятся, а воздух начнёт заметно остывать.

Рязань примет Межрегиональный просветительский проект «Космические дни в регионах России»

Регион станет площадкой открытого диалога о человеке, космосе и будущем, местом встречи космонавтов, популяризаторов космонавтики и философии русского космизма

Рязанцы снова жалуются на невыносимую вонь в городе

Жители города предполагают, что причиной запаха являются выбросы с промышленных предприятий.

193 украинских дрона сбиты за одну ночь над Россией

Наибольший натиск пришелся на Брянскую область — здесь дежурными средствами ПВО были сбиты 47 дронов за несколько часов.

Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление.

Дочь Усольцева впервые высказалась об исчезновении семьи

Старшая дочь Сергея Усольцева Светлана Вершинина впервые прокомментировала «АиФ»...

Воровавшими россиянок в Мьянму оказались украинцы и уроженцы Средней Азии

Среди работорговцев, заманивающих россиянок в скам-центры в Мьянме и...

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области

В случае атаки беспилотников не следует делать фото или видео работ ПВО. 

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 октября по 2 ноября

С 27 октября по 2 ноября всем знакам зодиака рекомендуется двигаться спокойно и сохранять мягкий темп.

Рязанец Илья Липилин в составе сборной РФ стал победителем шахматной Олимпиады ФИДЕ среди лиц с ОВЗ

Турнир проходил в Астане с 19 по 25 октября. 

Павел Малков: Используем все возможности для развития футбольной инфраструктуры в Рязанском регионе

Павел Малков вручил кубки капитанам команд, ставших победителями областного Чемпионата и Кубка по футболу среди взрослых команд, а также Первенства региона 2025 года среди юношей.

SHOT: в Подмосковье 44-летний учитель физики умер на глазах детей

В школе №20 на улице Ватутина в Подольске прямо...

Комету Lemmon сфотографировали над Рязанской областью

В последующие дни она будет перемещаться еще больше к западу.