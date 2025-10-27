193 украинских дрона сбиты за одну ночь над Россией

Прошедшая ночь для российских регионов выдалась по-настоящему тревожной — вооружённые силы выявили и уничтожили сразу 193 вражеских беспилотника самолетного типа. Вражеские БПЛА пытались прорваться сразу в 13 областях страны, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольший натиск пришелся на Брянскую область — здесь дежурными средствами ПВО были сбиты 47 дронов за несколько часов. Почти столько же уничтожили над Калужской областью — 42 аппарата. Особого внимания заслуживает Московский регион: силы ПВО успешно перехватили 40 беспилотников, причём 34 из них направлялись прямо к столице.

Тульская область столкнулась с атакой 32 дронов — они были ликвидированы. Курская область уничтожила 10 беспилотников противника, в Орловской области перехвачены 7 дронов. Также удары отражены в Ростовской, Воронежской, Оренбургской, Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Самарской областях, где средства ПВО ликвидировали от одного до четырёх дронов в каждом регионе.

В Рязани и области этой ночью также была объявлена угроза атаки беспилотников. Сейчас она отменена.