Понедельник, 27 октября, 2025
Рязань
Новости России

193 украинских дрона сбиты за одну ночь над Россией

Алексей Самохин

Прошедшая ночь для российских регионов выдалась по-настоящему тревожной — вооружённые силы выявили и уничтожили сразу 193 вражеских беспилотника самолетного типа. Вражеские БПЛА пытались прорваться сразу в 13 областях страны, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольший натиск пришелся на Брянскую область — здесь дежурными средствами ПВО были сбиты 47 дронов за несколько часов. Почти столько же уничтожили над Калужской областью — 42 аппарата. Особого внимания заслуживает Московский регион: силы ПВО успешно перехватили 40 беспилотников, причём 34 из них направлялись прямо к столице.

Тульская область столкнулась с атакой 32 дронов — они были ликвидированы. Курская область уничтожила 10 беспилотников противника, в Орловской области перехвачены 7 дронов. Также удары отражены в Ростовской, Воронежской, Оренбургской, Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Самарской областях, где средства ПВО ликвидировали от одного до четырёх дронов в каждом регионе.

В Рязани и области этой ночью также была объявлена угроза атаки беспилотников. Сейчас она отменена.

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Бывший боец ЧВК «Вагнер» увидел сигнал в военной форме Путина

Президент Владимир Путин неслучайно появился на совещании с главой...
Ушел из жизни актер Геннадий Назаров спустя полгода после смерти жены

В воскресенье в возрасте 58 лет умер актер Геннадий...
Жириновский предсказал создание «Хьюстонского проекта» — губительного плана США по России

Политик-провидец при жизни озвучил главную цель американской политики по отношению к нашей стране.
Умерли сразу два известных губернатора времен Ельцина

В августе ушли из жизни бывшие губернаторы Смоленской и...

Дождливая неделя ожидает рязанцев в конце октября

В Рязани на неделе с 27 октября по 2 ноября ожидаются дожди и понижение температуры. К выходным осадки прекратятся, а воздух начнёт заметно остывать.

Рязань примет Межрегиональный просветительский проект «Космические дни в регионах России»

Регион станет площадкой открытого диалога о человеке, космосе и будущем, местом встречи космонавтов, популяризаторов космонавтики и философии русского космизма

Рязанцы снова жалуются на невыносимую вонь в городе

Жители города предполагают, что причиной запаха являются выбросы с промышленных предприятий.

Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление.

Россияне объяснили, почему стали отказываться от отдыха в Белоруссии

Туристы из России стали реже ездить отдыхать в Белоруссию,...

Дочь Усольцева впервые высказалась об исчезновении семьи

Старшая дочь Сергея Усольцева Светлана Вершинина впервые прокомментировала «АиФ»...

Воровавшими россиянок в Мьянму оказались украинцы и уроженцы Средней Азии

Среди работорговцев, заманивающих россиянок в скам-центры в Мьянме и...

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области

В случае атаки беспилотников не следует делать фото или видео работ ПВО. 

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 октября по 2 ноября

С 27 октября по 2 ноября всем знакам зодиака рекомендуется двигаться спокойно и сохранять мягкий темп.

Рязанец Илья Липилин в составе сборной РФ стал победителем шахматной Олимпиады ФИДЕ среди лиц с ОВЗ

Турнир проходил в Астане с 19 по 25 октября. 

Павел Малков: Используем все возможности для развития футбольной инфраструктуры в Рязанском регионе

Павел Малков вручил кубки капитанам команд, ставших победителями областного Чемпионата и Кубка по футболу среди взрослых команд, а также Первенства региона 2025 года среди юношей.

SHOT: в Подмосковье 44-летний учитель физики умер на глазах детей

В школе №20 на улице Ватутина в Подольске прямо...

Комету Lemmon сфотографировали над Рязанской областью

В последующие дни она будет перемещаться еще больше к западу.