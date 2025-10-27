В Рязани закрасили 125 надписей в рамках антинаркотической акции «Чистые стены»

В Рязани в Советском и Железнодорожном районах прошла антинаркотическая акция под названием «Чистые стены». Её организовали Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» и Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России.

Цель мероприятия — убрать надписи на стенах, которые рекламируют продажу наркотиков. В ходе акции удалось закрасить 125 таких надписей.

Администрация города призывает всех жителей города участвовать в этой акции. Если вы заметили подобные надписи рядом с домом, работой или учебным заведением, сообщите об этом в личные сообщения группы «Мой выбор». Приложите фото надписи и укажите её местоположение. Во время следующей акции волонтёры устранят эти надписи.