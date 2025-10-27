ХК «Рязань-ВДВ» расторгнул контракт с главным тренером Валерием Кулибабой

ХК «Рязань-ВДВ» расторгнул контракт с главным тренером команды Валерием Кулибабой. Об этом сообщается в группе клуба ВКонтакте.

Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон. В комментариях к записи рязанцы не поддержали данное решение.

«Спасибо большое за проделанную работу с нашим хоккеем!!! Очень жалко, что такой прекрасный специалист уходит из ХК «Рязань-ВДВ»!», — пишут болельщики в комментариях.

Фанаты ХК «Рязань-ВДВ» пожелали Валерию удачи и ярких побед на следующем месте работы.

Кроме того, по соглашению сторон расторгнут контракт с тренером команды Владимиром Михайловичем Гапоновым.

Напомним, ранее Валерий Кулибаба был отстранен от подготовки команды к матчу против «Нефтяника» из города Альметьевск. Причиной отстранения стали неудовлетворительные результаты ХК «Рязань-ВДВ» в регулярном чемпионате.