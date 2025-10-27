Мужчина 65 лет погиб при пожаре в Шиловском районе

С 20 по 26 октября в Рязанской области произошло 15 пожаров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В результате возгораний было уничтожено и повреждено 12 построек и 2 единицы техники, один человек погиб, еще один получил травмы.

20 октября в Рязани мужчина 1988 года рождения получил травмы при пожаре и был госпитализирован.

25 октября в Шиловском районе, в рабочем поселке Шилово, на пожаре погиб мужчина 1960 года рождения.

Инцидентов на водных объектах за указанный период не зафиксировано.