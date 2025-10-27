Судьбоносная встреча Полины и Ильи состоялась в общественном туалете

Судьба свела Полину и Илью в самом неожиданном месте — в общественном туалете. Об этом рассказала руководитель Рязанского ЗАГСа Елена Сорокина.

История их знакомства началась 25 октября 2021 года. В тот день Полина вместе с подругой записывала видео в туалете, когда туда вошёл Илья. Он открыл дверь, но не помешал съёмке, а наоборот, запомнил девушку.

Спустя несколько дней Илья и Полина встретились в автобусе. Они учились в одном колледже в Варских, и их знакомство продолжилось. Общение началось в интернете и вскоре переросло в серьёзные отношения, которые длились четыре года.

За это время Илья отслужил в армии, а Полина его дождалась. В июле молодой человек сделал ей предложение, а 25 октября они официально зарегистрировали брак.

Этот комичный случай привёл к серьёзным последствиям, но Полина и Илья уверены, что будут счастливы. Их история показывает, что даже необычные обстоятельства могут стать началом чего-то прекрасного. Наши молодожёны могут поделиться своим опытом и дать советы другим парам!