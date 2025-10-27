Понедельник, 27 октября, 2025
В Московском районе завершен капремонт канализационной сети за 62 млн рублей

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com

В Министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области объявили о завершении капитального ремонта канализационной сети в Московском районе Рязани. Работы были выполнены от дома №1а на улице Великанова до дома №11 на Народном бульваре.

Общая длина обновлённых сетей водоотведения превысила 660 метров. В результате улучшены коммунальные услуги для 420 человек.

Капитальный ремонт стал возможен благодаря федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Общая стоимость работ составила почти 62 миллиона рублей, из которых более 32 миллионов были выделены из федерального бюджета.

