Бастрыкин поручил проверить сообщение о нападении на школьника в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по обращению жительницы Рязани о противоправных действиях в отношении ее 11-летнего сына.

По словам женщины, в октябре 2025 года возле школы ее сын подвергся нападению со стороны отца одноклассника. Мужчина, воспользовавшись незначительным поводом, ударил мальчика по лицу и угрожал ему убийством.

После обращения в правоохранительные органы ситуация не изменилась, и никто не был привлечен к ответственности.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву организовать процессуальную проверку и представить промежуточные результаты и итоговое решение.

Ход проверки и выполнение поручения находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.