Музей-заповедник Сергея Есенина выпустил пазл, посвящённый стихотворениям и детству поэта

К 130-летию со дня рождения Сергея Есенина музей-заповедник в сотрудничестве с брендом развивающих игр JOUJOU kids представил коллекционный пазл под названием «Цветы и строки».

На первом слое этого пазла изображены дикие растения Рязанской области — те самые цветы и травы, которые вдохновляли поэта в его стихах. Все иллюстрации созданы вручную художниками-ботаниками и выполнены в приглушённой палитре, передающей спокойную и бережную красоту средней полосы России.

Второй слой пазла содержит строки из стихотворений Есенина, воспевающих природу родного края. Здесь также представлены факты о детстве поэта и его первых шагах в литературе, что делает знакомство с творчеством Есенина ближе и понятнее для детей.

Пазл изготовлен из натурального дерева, а портрет поэта украшен цветами, символизируя неразрывную связь человека и природы.