В Рязанском районе машина сорвалась с дороги, пострадали мужчина и 21-летний парень

В понедельник, 27 октября, около 21:20, на 2-м километре автодороги «Долгинино—Мурмино» в Рязанском районе произошло ДТП с выездом автомобиля в кювет. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

За рулем находился 39‑летний местный житель, он управлял ВАЗ‑2114 и, не справившись с рулевым управлением, съехал с проезжей части.​

После аварии водитель и его 21‑летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение с травмами.

По факту ДТП начата проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются профильными службами.