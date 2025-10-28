Военный эксперт рассказал, почему «Буревестник» лучше Tomahawk

Российская крылатая ракета «Буревестник» способна лететь, буквально повторяя изгибы рельефа, что делает ее почти неуязвимой для систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью NEWS.ru. По его словам, ракета не просто движется на сверхнизкой высоте — она анализирует местность и выбирает маршрут, чтобы обойти позиции ПВО.

Как «Буревестник» избегает обнаружения

Леонков отметил, что в отличие от американских Tomahawk, которые можно сбить при определенных условиях, «Буревестник» перехватить крайне трудно. Причина — «умное» управление полетом: ракета сама выбирает путь до цели, используя особенности рельефа и закрытые зоны, где радары не видят.

Когда известны координаты вражеских систем обороны, она попросту обходит их. Для противника это всегда становится неожиданностью.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что создание «Буревестника» — часть последовательных действий по укреплению национальной безопасности. Эта работа ведется системно и направлена на защиту страны от любых угроз.

Реакция США на испытания

Президент США Дональд Трамп, комментируя успешные испытания «Буревестника», заявил, что у берегов России дежурит американская ядерная субмарина. По его словам, Вашингтону не требуется разрабатывать аналогичное оружие. Соединенные Штаты располагают другими военными преимуществами, которые, по мнению Трампа, обеспечивают им стратегический баланс.

