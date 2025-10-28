SHOT: Неизвестный планктон атакует туристов на пляжах Таиланда

Неизвестный планктон атакует туристов на пляжах Таиланда. По данным телеграм-канала SHOT, от атак неизвестного планктона уже пострадало несколько россиян, в том числе ребенок.

Отдыхающие отмечают, что особенно страдают дети: одного мальчика планктон покусал даже через плавки, при этом не помогла и специальная одежда для плавания.

По словам очевидцев, больше всего случаев зафиксировано на пляжах острова Ко-Чанг. После инцидентов многие туристы теперь боятся заходить в море и предпочитают отдыхать на пляже или у бассейна при отеле.

Пострадавшие пытаются спастись, нанося на кожу кокосовое масло, надеясь, что оно отпугнет планктон.

Ранее похожие случаи с высыпаниями у туристов отмечались на пляжах Танзании.