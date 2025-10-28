Российские войска ударили по элитному спецназу ВСУ, обученному в Британии

Удары были нанесены в Полтавской области по подразделению спецназа ВСУ, прошедшему подготовку в Великобритании. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Полтавская область, Миргородский район… Удары нанесены по военной инфраструктуре, били по какому-то модному спецназу, которого тренировали в Британии», — заявил Лебедев.

В своём телеграм-канале подпольщик написал, что минувшие сутки отметились снижением интенсивности российских атак — зафиксировано около 15 эпизодов в четырёх областях. Основной акцент пришёлся на Черниговскую область, где удары наносились сериями с применением ракет и БПЛА. Отмечается сохранение активности в приграничных районах Сумской области и по инфраструктуре Полтавщины, при этом массовых налётов по центральным регионам не наблюдалось.

Лебедев связывает снижение интенсивности атак с плохой погодой — во время дождя беспилотники сложно контролировать. Также не исключено, что российская армия проводит перегруппировку, уточняет приоритетные цели.

Новую волну комбинированных ударов эксперт ожидает в ближайшие 48-72 часа. Он также назвал приоритетные направления: Днепропетровская область, Харьковская область, Киев и пригороды.