Главное новогоднее блюдо России подорожало почти на 50 рублей за порцию

Стоимость одной порции салата «Селедка под шубой», приготовленного дома в 2025 году, составит 81,85 рубля. Такой расчет привел доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в комментарии для «Газеты.Ru».

«Неизменный салат на новогоднем столе россиян — “Селедка под шубой” — стал популярным в СССР примерно в 1970-х годах. Этот салат и аромат мандаринов — то, с чем у многих ассоциируется Новый год. Вот как выглядит классический рецепт на четырех человек: филе соленой селедки (350 г) — 150 рублей, морковь (200 г) — 6 рублей, свекла (350 г) — 6,4 рубля, картофель (500 г) — 30 рублей, репчатый лук (200 г) — 15 рублей, майонез (200 г) — 100 рублей, яйца — 20 рублей», — отметил Щербаченко.

По его словам, общая стоимость салата для четырех человек составляет 347,4 рубля. За год этот показатель вырос почти на 14%.

По данным Банка России, на 20 октября годовая инфляция в стране достигла 8,2%. По итогам 2024 года рост цен составил 9,5%.