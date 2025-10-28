Вторник, 28 октября, 2025
Рязань
Экология, природа, животные

Рязанская передержка ищет новых хозяев для 120 котов

Алексей Самохин
@vk.com/saved_to_live

Рязанская передержка для животных «Спасённые, чтобы ЖИТЬ», ищет новых хозяев для 120 котов. Об этом волонтёры сообщили на своей странице ВКонтакте. 

Создатели передержки признались, что не справляются с таким количеством животных, которые живут у них сейчас. Поэтому для котиков срочно ищут новые дома. 

— Большинство котиков, те, которые здоровы и привиты, если не найдут ручки, скорее всего будут выпущены в места кормления, и если их не заберут специально созданные для этого городские службы, у которых и своих проблем хватает, — пишет автор поста. 

Передержка будет вынуждена перебраться в помещение меньших размеров. Кроме того, волонтёры, работающие там в режиме 2 через 2, не получая за это денег, выдохлись. Других желающих помогать животным бесплатно, в свободное от основной работы время не находится. 

Создатели передержки признаются, что главная проблема — отсутствие рабочих рук, людей, которые могут ухаживать за кошками. Деньги на корм для животных они находят.

