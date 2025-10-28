Рязанская передержка ищет новых хозяев для 120 котов

Рязанская передержка для животных «Спасённые, чтобы ЖИТЬ», ищет новых хозяев для 120 котов. Об этом волонтёры сообщили на своей странице ВКонтакте.

Создатели передержки признались, что не справляются с таким количеством животных, которые живут у них сейчас. Поэтому для котиков срочно ищут новые дома.

— Большинство котиков, те, которые здоровы и привиты, если не найдут ручки, скорее всего будут выпущены в места кормления, и если их не заберут специально созданные для этого городские службы, у которых и своих проблем хватает, — пишет автор поста.

Передержка будет вынуждена перебраться в помещение меньших размеров. Кроме того, волонтёры, работающие там в режиме 2 через 2, не получая за это денег, выдохлись. Других желающих помогать животным бесплатно, в свободное от основной работы время не находится.

Создатели передержки признаются, что главная проблема — отсутствие рабочих рук, людей, которые могут ухаживать за кошками. Деньги на корм для животных они находят.