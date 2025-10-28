В Петербурге мужчина выстрелил в девушку из газового пистолета на детской площадке

В Санкт-Петербурге две девушки пострадали от действий мужчин. Об этом пишет «Фонтанка». Обе истории произошли в разных районах города, но объединяет их одно — агрессия.

Нападение у «Нарвской»

Поздно вечером 26 октября в районе станции метро «Нарвская» на юную петербурженку напал неизвестный. Как рассказали «Фонтанке», помощь вызвала её подруга — именно она позвонила на номер службы 112.

Мужчина, которому на вид не больше 25 лет, схватил 17-летнюю девушку за интимные места, а затем вырвал у нее сумку и скрылся. Всё произошло на Оборонной улице, недалеко от Ушаковского сквера, примерно в половине двенадцатого ночи.

Полицейским удалось обнаружить похищенную сумку. Личность нападавшего пока не установлена, его продолжают искать.

Пьяный мужчина с пистолетом

Вторая история случилась в Красносельском районе. Здесь на детской площадке мужчина в состоянии опьянения решил разобраться с подростками — достал газовый пистолет и выстрелил в девочку.

Как рассказала полиция, инцидент произошёл вечером 27 октября у дома №17 по проспекту Кузнецова. На площадке гуляли несколько подростков, среди них — 15-летняя девочка. Подошедший неизвестный начал приставать, а когда дети попытались его прогнать, выстрелил.

Мама пострадавшей сразу обратилась к правоохранителям и написала заявление. Уголовное дело пока не возбуждено, но проверка уже началась.