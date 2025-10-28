Дмитрий Тюрин завершил съёмки «Трудно быть богом» с Безруковым и Исаковой

Онлайн-кинотеатр Wink и телеканал НТВ объявили о завершении съёмок приключенческой остросюжетной драмы «Трудно быть богом» (18+). Сценарий основан на одноимённой повести Аркадия и Бориса Стругацких. Производством занимались «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета.

В центре событий — землянин Антон, сотрудник Института истории, который отправляется на далёкую планету Арканар. Там местная цивилизация застряла в средневековье, а Антон, скрываясь под именем дона Руматы Эсторского, должен помочь учёным избежать гибели. Но его миссия — не только служебная: где-то в этом мире без вести пропал его отец. Согласно правилам прогрессоров, вмешиваться напрямую в развитие цивилизации нельзя, однако Румата всё чаще оказывается перед моральным выбором.

Кто сыграл главные роли

Главного героя — дона Румату — сыграл сербский актёр Александар Радойичич, известный по фильму «Балканский рубеж». Его соперника и покровителя Кондора воплотил Сергей Безруков. В актёрский состав вошли Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даниил Киселев, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизев и другие.

Это первый сериал по культовому произведению братьев Стругацких. Постановкой занимался режиссёр Дмитрий Тюрин, а продюсерами проекта стали Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Тимур Вайнштейн и Теймур Джафаров. Шоураннерами выступили Теймур Джафаров и Андрей Золотарёв.

Уникальные декорации и место съёмок

Съёмки проходили в Иране и Москве. Для проекта на территории Кинопарка «Москино» возвели грандиозные декорации — город Арканар, сочетающий архитектуру Европы и Востока. Их площадь — 6,5 гектара. В строительстве участвовало более 600 специалистов, и на это ушло пять месяцев.

Комплекс включает 48 построек: от узких улочек до правительственного дворца. Среди наиболее впечатляющих объектов — Дворец Кондора с действующим бассейном глубиной полтора метра, акведук длиной свыше 30 метров и высотой 14, а также акватория площадью 1200 квадратных метров для подводных сцен и каскадёрских трюков. Центральным элементом декорации стала 17-метровая скульптура «Воин на пуме», вес которой превышает 20 тонн.

Авторы обещают масштабное зрелище, сочетающее философскую глубину оригинала и динамику современного кинопроизводства.