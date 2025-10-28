Татьяна Панфилова рассказала студентам РГУ о работе городской Думы

Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась со студентами РГУ имени С.А. Есенина. На встречу с главой муниципального образования пришли студенты старших курсов Юридического института РГУ и участники первичного отделения «Молодой Гвардии Единой России» вуза.

Университет был первым образовательным учреждением нашего региона, где открылось первичное отделение общественной организации молодогвардейцев. В мероприятии принял участие депутат РГД Данила Попов.

Татьяна Панфилова рассказала о работе городской Думы и депутатского корпуса, о структуре органов местного самоуправления. Студенты смогли задать все интересующие их вопросы.

Глава муниципалитета отметила, что радостно видеть, что среди молодежи все больше целеустремлённых ребят, ставящих перед собой определённые жизненные цели.

Встреча завершилась экскурсией по Рязанской городской Думе.