Турецкий свидетель появился в деле пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова, Галина Свечникова, сообщила РИА Новости, что планирует встретиться с турецким свидетелем, который последним видел её сына.

Ранее она рассказала, что 27 октября вместе с супругой Николая прибыла в Турцию, чтобы уточнить информацию о ходе поисков.

«Сегодня обратимся к турецкому свидетелю — он видел его последним. Возможно, он с нами встретится. Во время заплыва он сказал Коле: “Не туда плывёшь”. Коля махнул рукой и поплыл дальше», — рассказала Свечникова.

Напомним, Николай Свечников пропал 24 августа во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он был одним из почти трёх тысяч участников соревнования, однако до финиша не добрался. Пропажу спортсмена заметили только спустя несколько часов.

