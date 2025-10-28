Вторник, 28 октября, 2025
Рязань
Турецкий свидетель появился в деле пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова, Галина Свечникова, сообщила РИА Новости, что планирует встретиться с турецким свидетелем, который последним видел её сына.

Ранее она рассказала, что 27 октября вместе с супругой Николая прибыла в Турцию, чтобы уточнить информацию о ходе поисков.

«Сегодня обратимся к турецкому свидетелю — он видел его последним. Возможно, он с нами встретится. Во время заплыва он сказал Коле: “Не туда плывёшь”. Коля махнул рукой и поплыл дальше», — рассказала Свечникова.

Напомним, Николай Свечников пропал 24 августа во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он был одним из почти трёх тысяч участников соревнования, однако до финиша не добрался. Пропажу спортсмена заметили только спустя несколько часов.

Умер актёр Роман Попов, сыгравший Мухича

По данным источника, Роман скончался 28 октября. 
Украинская армия массово бежит с фронта, российские бойцы ни с кем не цацкаются

Российские военные, по признанию бойцов, действуют максимально жёстко, и «коридора жизни», как в Мариуполе, под Покровском не предвидится.
Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление.
Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Рязанцам рассказали, что делать, если во время блокировки интернета недоступны сайты из «белого списка»

Часто вызывает вопросы отсутствие какой-либо информации о сроках отключения, а также то, что сеть не появляется и после снятия угрозы атаки вражеских беспилотников. 

Павел Малков: День Профразвития — возможность для молодежи изучить предложения рынка труда и спроектировать карьерный путь

День Профразвития представляет собой современную ярмарку вакансий с интерактивными инструментами взаимодействия.

Павел Малков: Усиливаем и развиваем выездную работу медиков в Рязанской области

График автопоезда «Забота и здоровье» на 2026 год уже формируется.

Маргарита Симоньян получила повестку с требованием явиться в Киевский суд 

— В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30-е октября, — написала Симоньян.

Рязанских чиновников будут увольнять за бюрократические ответы гражданам

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать памятку для составления ответов на обращения граждан

В квартире в Рязани обнаружили разлагающийся труп

Местные жители рассказали, что их сосед скончался уже давно, однако его родственник не обращался в соответствующие службы

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.

Павел Малков сообщил об открытии экспозиции с использованием современных мультимедийных технологий в Рязани

Впервые выставка была представлена широкой аудитории в июне прошлого года на XII Петербургском международном юридическом форуме.

В Рязанской ОКБ спасли пациента с инсультом

Пациент, доставленный в ОКБ с острым нарушением мозгового кровообращения, при поступлении испытывал проблемы с памятью

Татьяна Панфилова рассказала студентам РГУ о работе городской Думы

Университет был первым образовательным учреждением нашего региона, где открылось первичное отделение общественной организации молодогвардейцев.

Специалисты из Москвы и Владимира реставрируют иконы Успенского собора Рязани

Этот собор является не только одной из главных святынь региона, но и объектом культурного наследия федерального значения.

SHOT: Перед смертью актёр Роман Попов две недели был в коме

Семья актёра была вынуждена выставить на продажу свой подмосковный дом, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.

Военный эксперт Михайлов раскрыл участь бойцов иностранного легиона на Украине 

Если их всё же завезут на территорию Украины, это фактически будет прямой конфликт страны НАТО с Россией. 

В России ужесточили уголовную ответственность за преступления против страны

По данным аналитиков ФСБ, средний возраст людей, втягиваемых в подобные преступления, стремительно снижается

Спасатель назвал условие, при котором семья Усольцевых может быть жива 

По его словам, если бы Усольцевы были живы и хотели, чтобы их нашли, они, вероятно, попытались бы подать какие-то сигналы.