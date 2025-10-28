Павел Малков: Усиливаем и развиваем выездную работу медиков в Рязанской области

Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области поднял тему выездной работы медиков в отдаленных населенных пунктах, которой по его поручению уделяется повышенное внимание. В том числе шла речь о результатах реализации ежегодного регионального проекта «Забота и здоровье».

Глава региона отметил, что в рамках проекта «Забота и здоровье» мобильные бригады врачей обследуют взрослых и детей, консультируют жителей. В составе социального автопоезда также работают специалисты других отраслей, которые разъясняют людям механизмы получения мер соцподдержки, оформления соцвыплат, возможности прохождения переобучения, оказывают бесплатную юридическую помощь.

«Мобильный автопоезд «Забота и здоровье» – очень эффективный формат работы. Это возможность получить современную медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах. Не все жители имеют возможность лично доехать до областной медицинской организации, чтобы пройти полное обследование, – сказал Павел Малков. – Проект показывает свою эффективность, в том числе в своевременном выявлении серьезных заболеваний у людей. В следующем году будем его продолжать. И в целом усиливаем и развиваем такую выездную работу медиков».

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр здравоохранения Александр Пшенников рассказал на заседании о результатах проведенной в этом году работы. В рамках исполнения поручения Губернатора увеличена кратность выездов автопоезда «Забота и здоровье», специалисты побывали в 36 населенных пунктах. Проведен осмотр более 4000 пациентов, из которых 500 человек – дети. Кроме того, начата системная выездная работа главных внештатных специалистов минздрава и главных врачей областных клиник.

В рамках онкоконтроля в Центры амбулаторной онкологической помощи и первичные онкокабинеты в сельской местности осуществлено 26 выездов, под особый контроль взяты 400 пациентов с подозрением на онкозаболевания. 27 выездов провели сотрудники кардиологического диспансера.

Также начали активно использовать современные цифровые возможности для точечных консультаций – специалисты кардиодиспансера провели 682 телемедицинских консилиума, что стало рекордным показателем за год. Также выездная работа организована в рамках сотрудничества с Рязанским государственным медицинским университетом.

По проекту «Здоровье» в этом году состоялось 12 выездов узких специалистов в села, консультативную помощь получили больше 1000 пациентов. В рамках проекта «Добро в село» волонтеры-медики приезжают в ФАПы, где проводят просветительскую работу с жителями.

Александр Пшенников подчеркнул, что в выездную работу в регионе внедряется адресный подход и бригады формируются в соответствии с потребностями жителей конкретных населенных пунктов. График автопоезда «Забота и здоровье» на 2026 год уже формируется.