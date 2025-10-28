Вторник, 28 октября, 2025
Павел Малков: Усиливаем и развиваем выездную работу медиков в Рязанской области

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области поднял тему выездной работы медиков в отдаленных населенных пунктах, которой по его поручению уделяется повышенное внимание. В том числе шла речь о результатах реализации ежегодного регионального проекта «Забота и здоровье».

Глава региона отметил, что в рамках проекта «Забота и здоровье» мобильные бригады врачей обследуют взрослых и детей, консультируют жителей. В составе социального автопоезда также работают специалисты других отраслей, которые разъясняют людям механизмы получения мер соцподдержки, оформления соцвыплат, возможности прохождения переобучения, оказывают бесплатную юридическую помощь.

«Мобильный автопоезд «Забота и здоровье» – очень эффективный формат работы. Это возможность получить современную медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах. Не все жители имеют возможность лично доехать до областной медицинской организации, чтобы пройти полное обследование, – сказал Павел Малков. – Проект показывает свою эффективность, в том числе в своевременном выявлении серьезных заболеваний у людей. В следующем году будем его продолжать. И в целом усиливаем и развиваем такую выездную работу медиков».

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр здравоохранения Александр Пшенников рассказал на заседании о результатах проведенной в этом году работы. В рамках исполнения поручения Губернатора увеличена кратность выездов автопоезда «Забота и здоровье», специалисты побывали в 36 населенных пунктах. Проведен осмотр более 4000 пациентов, из которых 500 человек – дети. Кроме того, начата системная выездная работа главных внештатных специалистов минздрава и главных врачей областных клиник.

В рамках онкоконтроля в Центры амбулаторной онкологической помощи и первичные онкокабинеты в сельской местности осуществлено 26 выездов, под особый контроль взяты 400 пациентов с подозрением на онкозаболевания. 27 выездов провели сотрудники кардиологического диспансера.

Также начали активно использовать современные цифровые возможности для точечных консультаций – специалисты кардиодиспансера провели 682 телемедицинских консилиума, что стало рекордным показателем за год. Также выездная работа организована в рамках сотрудничества с Рязанским государственным медицинским университетом.

По проекту «Здоровье» в этом году состоялось 12 выездов узких специалистов в села, консультативную помощь получили больше 1000 пациентов. В рамках проекта «Добро в село» волонтеры-медики приезжают в ФАПы, где проводят просветительскую работу с жителями.

Александр Пшенников подчеркнул, что в выездную работу в регионе внедряется адресный подход и бригады формируются в соответствии с потребностями жителей конкретных населенных пунктов. График автопоезда «Забота и здоровье» на 2026 год уже формируется.

Кино и ТВ

Умер актёр Роман Попов, сыгравший Мухича

По данным источника, Роман скончался 28 октября. 
Новости России

Украинская армия массово бежит с фронта, российские бойцы ни с кем не цацкаются

Российские военные, по признанию бойцов, действуют максимально жёстко, и «коридора жизни», как в Мариуполе, под Покровском не предвидится.
Новости России

Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление.
Новости России

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Общество

Рязанцам рассказали, что делать, если во время блокировки интернета недоступны сайты из «белого списка»

Часто вызывает вопросы отсутствие какой-либо информации о сроках отключения, а также то, что сеть не появляется и после снятия угрозы атаки вражеских беспилотников. 

Павел Малков: День Профразвития — возможность для молодежи изучить предложения рынка труда и спроектировать карьерный путь

День Профразвития представляет собой современную ярмарку вакансий с интерактивными инструментами взаимодействия.

Маргарита Симоньян получила повестку с требованием явиться в Киевский суд 

— В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30-е октября, — написала Симоньян.

Рязанских чиновников будут увольнять за бюрократические ответы гражданам

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать памятку для составления ответов на обращения граждан

В квартире в Рязани обнаружили разлагающийся труп

Местные жители рассказали, что их сосед скончался уже давно, однако его родственник не обращался в соответствующие службы

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.

Павел Малков сообщил об открытии экспозиции с использованием современных мультимедийных технологий в Рязани

Впервые выставка была представлена широкой аудитории в июне прошлого года на XII Петербургском международном юридическом форуме.

В Рязанской ОКБ спасли пациента с инсультом

Пациент, доставленный в ОКБ с острым нарушением мозгового кровообращения, при поступлении испытывал проблемы с памятью

Турецкий свидетель появился в деле пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

Николай Свечников пропал 24 августа во время заплыва через пролив Босфор в Турции.

Татьяна Панфилова рассказала студентам РГУ о работе городской Думы

Университет был первым образовательным учреждением нашего региона, где открылось первичное отделение общественной организации молодогвардейцев.

Специалисты из Москвы и Владимира реставрируют иконы Успенского собора Рязани

Этот собор является не только одной из главных святынь региона, но и объектом культурного наследия федерального значения.

SHOT: Перед смертью актёр Роман Попов две недели был в коме

Семья актёра была вынуждена выставить на продажу свой подмосковный дом, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.

Военный эксперт Михайлов раскрыл участь бойцов иностранного легиона на Украине 

Если их всё же завезут на территорию Украины, это фактически будет прямой конфликт страны НАТО с Россией. 

В России ужесточили уголовную ответственность за преступления против страны

По данным аналитиков ФСБ, средний возраст людей, втягиваемых в подобные преступления, стремительно снижается

Спасатель назвал условие, при котором семья Усольцевых может быть жива 

По его словам, если бы Усольцевы были живы и хотели, чтобы их нашли, они, вероятно, попытались бы подать какие-то сигналы.