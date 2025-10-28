Павел Малков сообщил об открытии экспозиции с использованием современных мультимедийных технологий в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил об открытии мультимедийной выставки «Защита суверенитета Российского государства. История и современность» в Музее молодежи на Рязанской ВДНХ.

На открытии присутствовали начальник управления Министерства юстиции РФ по Рязанской области Сергей Солохин, исполняющая обязанности министра культуры региона Елена Солохина, заведующий отделом «Цифровой музей» областного Музея молодежи Владимир Крысанов, а также преподаватели и курсанты Академии ФСИН России.

Исследовательский проект был подготовлен Министерством юстиции РФ с поддержкой Российского исторического общества и фонда «История Отечества». Впервые выставка была представлена широкой аудитории в июне прошлого года на XII Петербургском международном юридическом форуме.

В настоящее время материалы проекта демонстрируются в различных регионах России, включая учебные заведения, культурные учреждения, исторические парки и муниципальные администрации. Рязанская область стала первым регионом, где экспозиция была создана с использованием современных мультимедийных технологий, таких как аудио, видео и текст.

Губернатор Павел Малков осмотрел экспозицию, каждая часть которой посвящена событиям разных исторических периодов и рассказывает о попытках нарушить суверенитет страны в различные эпохи, а также о многолетней борьбе государства за независимость от внешнего влияния. Выставка включает оцифрованные архивные документы, фотографии, графику и видеоролики.

«Очень интересная и содержательная экспозиция, которая наглядно показывает, что методы внешнего воздействия на суверенитет России остаются неизменными на протяжении многих веков. Сегодня страна сплотилась и уверенно отвечает на все подобные попытки. Экспозицию будем развивать. Дополним ее новыми материалами и архивными документами, связанными с Рязанью и Рязанской областью. Организуем посещение для школьников и студентов, чтобы молодежь знала историю попыток лишить нашу страну суверенитета: от Смутного времени и до наших дней», — отметил важность выставки для понимания современных процессов глава региона.

Выставка будет работать до 17 ноября. Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+.