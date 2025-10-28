Более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Рязанской области

В Рязанской области от гриппа привиты более 230 тысяч человек. О ходе вакцинации сообщило министерство здравоохранения области. Работа ведётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и в соответствии с задачами, поставленными губернатором Павлом Малковым.

На данный момент в медицинские учреждения региона поступило 240 540 доз вакцин. Используются отечественные препараты «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп», которые подходят как для взрослых, так и для детей. Уже привиты более 230 тысяч человек, что составляет более 50% от плановых показателей.

Поставки вакцин в регион будут продолжены. Вакцинация против гриппа проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства.