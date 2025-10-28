Вторник, 28 октября, 2025
7.2 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков: День Профразвития — возможность для молодежи изучить предложения рынка труда и спроектировать карьерный путь

Анастасия Мериакри

День Профразвития — возможность для молодежи изучить предложения рынка труда и спроектировать карьерный путь. Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом на заседании Правительства региона, комментируя значимость Дня Профразвития, который состоится в четверг в рязанском Доме молодежи. Он организован в рамках Всероссийского проекта «Профразвитие», запущенного в стране Президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках реализации задач национального проекта «Молодежь и дети».

День Профразвития представляет собой современную ярмарку вакансий с интерактивными инструментами взаимодействия. На одной площадке соберутся студенты, молодые специалисты, работодатели и эксперты. Состоятся карьерные консультации, мастер-классы, встречи с представителями ведущих компаний и многое другое.

«Национальный проект «Молодежь и дети» предоставляет огромное количество возможностей. Надо все их использовать максимально. В том числе проект по профориентации и поиску вакансий. В рамках Дня Профразвития запланирована  насыщенная, интересная повестка. Современный интерактивный формат проведения мероприятия. Можно изучить все предложения, которые есть на рынке вакансий области, взвесить плюсы и минусы, и с помощью экспертов спроектировать свой карьерный путь. Считаю, что это очень важно для молодежи. Полностью поддерживаю проект», – сказал Павел Малков.

Губернатор поручил комитету по делам молодежи Рязанской области держать на  контроле все организационные вопросы, связанные с проведением в регионе Дня Профразвития, который «должен состояться на высоком уровне и максимально продуктивно».

Регистрация на участие в Дне Профразвития открыта на официальном сайте проекта

Самые читаемые материалы

Кино и ТВ

Умер актёр Роман Попов, сыгравший Мухича

По данным источника, Роман скончался 28 октября. 
Новости России

Украинская армия массово бежит с фронта, российские бойцы ни с кем не цацкаются

Российские военные, по признанию бойцов, действуют максимально жёстко, и «коридора жизни», как в Мариуполе, под Покровском не предвидится.
Новости России

Эксперты объяснили, зачем ВСУ бьют по дамбе Белгородского водохранилища

Сейчас всё зависит от того, удастся ли ВСУ полностью вывести из строя задвижки и организовать масштабное затопление.
Новости России

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Общество

Рязанцам рассказали, что делать, если во время блокировки интернета недоступны сайты из «белого списка»

Часто вызывает вопросы отсутствие какой-либо информации о сроках отключения, а также то, что сеть не появляется и после снятия угрозы атаки вражеских беспилотников. 

Последние новости

Павел Малков поручил обеспечить внедрение передовых технологий в работу по приведению в порядок дорог

Глава региона также подчеркнул, что акцент нужно делать на обновлении дорог местного значения, особенно внутри опорных населенных пунктов.

Павел Малков: Усиливаем и развиваем выездную работу медиков в Рязанской области

График автопоезда «Забота и здоровье» на 2026 год уже формируется.

Маргарита Симоньян получила повестку с требованием явиться в Киевский суд 

— В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30-е октября, — написала Симоньян.

Рязанских чиновников будут увольнять за бюрократические ответы гражданам

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать памятку для составления ответов на обращения граждан

В квартире в Рязани обнаружили разлагающийся труп

Местные жители рассказали, что их сосед скончался уже давно, однако его родственник не обращался в соответствующие службы

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.

Павел Малков сообщил об открытии экспозиции с использованием современных мультимедийных технологий в Рязани

Впервые выставка была представлена широкой аудитории в июне прошлого года на XII Петербургском международном юридическом форуме.

В Рязанской ОКБ спасли пациента с инсультом

Пациент, доставленный в ОКБ с острым нарушением мозгового кровообращения, при поступлении испытывал проблемы с памятью

Турецкий свидетель появился в деле пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

Николай Свечников пропал 24 августа во время заплыва через пролив Босфор в Турции.

Татьяна Панфилова рассказала студентам РГУ о работе городской Думы

Университет был первым образовательным учреждением нашего региона, где открылось первичное отделение общественной организации молодогвардейцев.

Специалисты из Москвы и Владимира реставрируют иконы Успенского собора Рязани

Этот собор является не только одной из главных святынь региона, но и объектом культурного наследия федерального значения.

SHOT: Перед смертью актёр Роман Попов две недели был в коме

Семья актёра была вынуждена выставить на продажу свой подмосковный дом, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.

Умер актёр Роман Попов, сыгравший Мухича

По данным источника, Роман скончался 28 октября. 

Военный эксперт Михайлов раскрыл участь бойцов иностранного легиона на Украине 

Если их всё же завезут на территорию Украины, это фактически будет прямой конфликт страны НАТО с Россией. 

В России ужесточили уголовную ответственность за преступления против страны

По данным аналитиков ФСБ, средний возраст людей, втягиваемых в подобные преступления, стремительно снижается