Маргарита Симоньян получила повестку с требованием явиться в Киевский суд 

Журналистка Маргарита Симоньян получила повестку из Киевского суда с требованием явиться 30 октября. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

— В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30-е октября, — написала Симоньян.

Маргарита отмечает, что к этой дате российская армия не сможет взять столицу Украины, но после взятия Киева она готова прийти без всяких повесток. Симоньян рекомендует хлопцам экономить бумагу.

