Военный эксперт Михайлов раскрыл участь бойцов иностранного легиона на Украине 

Французский контингент, который планируют ввести на Украину, станет главной целью для российской армии, заявил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Франция планирует направить примерно две тысячи военнослужащих. Костяк формирования составляют штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

«Отбирают бойцов для легиона достаточно серьёзно, подготовка хорошая, но нужно понимать, что они воевали в совершенно других условиях. Если их всё же завезут на территорию Украины, это фактически будет прямой конфликт страны НАТО с Россией. Наша сторона уже заявляла, что ввод любых подразделений иностранных войск станет первой целью на поражение», — отметил Михайлов.

Он добавил, что две тысячи солдат — «совершенно небольшая» численность: «Если говорить об их функции на СВО, их даже не хватит как инструкторов, если их раскидают куда-то». По мнению эксперта, Франция, скорее всего, не разместит своих солдат в зоне проведения специальной военной операции, и всё ограничится заявлениями.