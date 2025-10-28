Павел Зубов назначен главным тренером хоккейного клуба «Рязань-ВДВ»

В хоккейном клубе «Рязань-ВДВ» сменился главный тренер. Место у борта занял Павел Владимирович Зубов — специалист, чей опыт не вызывает сомнений даже у скептиков: за плечами работа в «Ак Барсе», «Сибири», «Ладе», «Локомотиве» и, конечно, победный сезон с пермским «Молотом».​ Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Павел Зубов известен тем, что умеет здорово раскачать любую команду. В не таком уж далёком прошлом он помог «Молоту» взлететь на первое место в регулярном чемпионате ВХЛ, установив с подопечными рекордную серию из семнадцати побед подряд. Да и как игрок дважды становился чемпионом России — тот ещё мотиватор для молодых ребят.​

Спортивный директор «Рязани-ВДВ» Глеб Лучников прокомментировал:

«Мы привлекли в клуб настоящего лидера, одного из сильнейших специалистов, чей авторитет в хоккейном мире неоспорим. Уверен, под руководством Павла Владимировича мы выйдем на новый уровень и начнём стабильно добиваться побед, реализуя наши амбициозные цели. Важнейшей частью этого пути станет изменение игровой модели и стиля команды».​

Помощник тренера: ставка на молодость

Ещё одна свежая кровь — Вячеслав Олегович Кочкарёв, который занял пост помощника главного тренера. Карьера у молодого специалиста развивается настолько стремительно, что за ней едва успеваешь следить: от старшего тренера в пермском «Молоте» до выполнения обязанностей главного тренера в «Торосе» (Нефтекамск), а начинал Кочкарёв с развития игроков в санкт-петербургском «Динамо».​

Во время его работы в «Молоте» команда взяла Кубок Шёлкового пути.

Вячеслав Кочкарёв, фото: vk.com/hcryazan_official

Ранее стало известно об отставке тренерского штаба «Рязани-ВДВ» во главе с Валерием Кулибабой.