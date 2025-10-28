В Рязани обсудили создание мемориалов участникам СВО

В Корпоративном институте правительства Рязанской области с лекцией выступил Сергей Исаев, участник проекта «ГЕРОИ62». Темой его выступления стала современная мемориальная архитектура, посвящённая военнослужащим — участникам специальной военной операции.

В ходе встречи были рассмотрены существующие памятники и мемориалы. Эксперт и аудитория обсудили, как в их формах и символах воплощается память о подвиге, а также как такие объекты становятся новыми культурными и историческими точками притяжения в российских городах.