Спасатель назвал условие, при котором семья Усольцевых может быть жива 

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края ровно месяц назад, может быть жива, если они сознательно не хотели, чтобы их нашли. Об этом aif.ru сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Без укрытия и запасов пищи продержаться месяц в тайге было бы крайне сложно. Переждать можно было бы в сторожке лесника или другом укрытии. Но людей не могут найти уже месяц. Либо они не хотят, чтобы их нашли, либо не могут двигаться — а это значит, что они погибли. Если же люди живы, но их не обнаружили, это может указывать на то, что они находятся вне района поисков», — пояснил Киселев.

По его словам, если бы Усольцевы были живы и хотели, чтобы их нашли, они, вероятно, попытались бы подать какие-то сигналы.

«Место, где они пропали, прочесано множество раз. Можно предположить, что спасатели не могут найти тела, если они оказались под снегом, в расщелине или на уступе», — добавил эксперт.

Семья Усольцевых пропала во время туристического похода 28 сентября 2025 года. Сергей и Ирина вместе с дочерью Ариной направлялись на скалу Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Поиски семьи пока не принесли результатов.

Материалы по теме: Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

Опубликованы 15 версий загадочного исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Друг спасённой на Иремеле туристки рассказал, почему нашли Захарову, но не Усольцевых

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами

Сын что-то скрывает, считает блогер, искавший пропавшую семью Усольцевых

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге