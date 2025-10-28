73-летняя пенсионерка зарезала знакомого за непристойное предложение в Ишиме

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 73-летней пенсионерки, обвиняемой в убийстве знакомого. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, убийство совершено 22 сентября 2025 года в квартире дома в городе Ишиме. Там во время застолья с алкоголем поссорились женщина и ее 54-летний знакомый. По словам обвиняемой, в какой-то момент мужчина сделал ей предложение непристойного характера, в ответ он получил три удара ножом в грудь и бедро. Раны оказались смертельными — пострадавший умер на месте.

По просьбе следствия, суд избрал в качестве меры пресечения обвиняемой заключение под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру для написания обвинительного заключения и передачи в суд.