Вторник, 28 октября, 2025
Рязань
Новости России

73-летняя пенсионерка зарезала знакомого за непристойное предложение в Ишиме

Алексей Самохин
Фото: t.me/sledcom72

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 73-летней пенсионерки, обвиняемой в убийстве знакомого. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

По версии следствия, убийство совершено 22 сентября 2025 года в квартире дома в городе Ишиме. Там во время застолья с алкоголем поссорились женщина и ее  54-летний знакомый. По словам обвиняемой, в какой-то момент мужчина сделал ей предложение непристойного характера, в ответ он получил три удара ножом в грудь и бедро. Раны оказались смертельными — пострадавший умер на месте. 

По просьбе следствия, суд избрал в качестве меры пресечения обвиняемой заключение под стражей. 

Уголовное дело передано в прокуратуру для написания обвинительного заключения и передачи в суд.  

