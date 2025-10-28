Специалисты из Москвы и Владимира реставрируют иконы Успенского собора Рязани

В настоящее время в двух мастерских Москвы и Владимира ведётся реставрация 147 икон иконостаса Успенского кафедрального собора Рязани. Этот собор является не только одной из главных святынь региона, но и объектом культурного наследия федерального значения. О ходе работ сообщила Рязанская епархия.

В октябре сотрудники государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области посетили мастерскую в столице по приглашению реставраторов из АО «АРПТ» и ООО «Благострой». Они смогли ознакомиться с процессом исследований, реставрации и восстановления первоначального облика икон из Успенского собора.

Реставраторы подробно рассказали о правилах перевозки и хранения икон, а также о требованиях к помещениям, где проводятся работы. Каждый этап реставрации проходит под контролем Федерального научно-методического совета при Министерстве культуры Российской Федерации.

Иконостас Успенского собора Рязанского кремля является уникальным и самым высоким деревянным иконостасом в России, его высота составляет 27 метров. Некоторые образы уже прошли реставрацию, другие всё ещё находятся в процессе работы. Среди них иконы из Апостольского, Пророческого и Праотеческого рядов. Все работы выполняются опытными специалистами с аттестацией Минкультуры России и соответствующей квалификацией.

На мероприятии также присутствовали специалисты из мастерской Владимира. Они представили презентацию с 3D-моделью иконостаса Успенского собора и рассказали о текущих работах.