Водителей с номерами без флага России начнут штрафовать

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Автомобилистов в России ждёт новый повод для штрафа. Теперь тем, кто ездит с номерами, выданными после 1 января 2025 года и не содержащими российского флага, придётся заплатить 500 рублей или получить предупреждение. Причина проста: вступили в силу обновлённые требования к автомобильным регистрационным знакам, и теперь изображение триколора необходимо на всех свежих номерах. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В 2025 году в стране начал действовать новый стандарт — ГОСТ для государственных регистрационных знаков транспортных средств. Главная новелла: на номере обязательно должен быть российский триколор в правом нижнем углу. Это касается абсолютно всех новых регистраций и перерегистраций машин. Получил номер без флага — считай, что номер нестандартный, а значит, нарушил правила.

Кого не оштрафуют за «старые» номера

Важный нюанс: если автомобиль зарегистрирован до 1 января 2025 года и госномер был выдан по прежним правилам, никаких санкций не последует, даже если на нём нет флага. Штрафовать за знаки никто не будет — ответственность наступает только для тех, кто оформил или перерегистрировал машину по новым правилам после начала 2025 года.

За езду с номерами без обязательного флага после 1 января 2025 года грозит штраф 500 рублей или предупреждение. Правонарушение квалифицируется по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ, то есть приравнивают к использованию нестандартных номеров. Новое правило касается только свежих номеров, выданных с этого года.

